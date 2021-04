GCM de Carapicuíba acaba com festa clandestina no Parque da Aldeia

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Carapicuíba encerrou neste fim de semana uma festa clandestina no Parque da Aldeia. O evento reunia muitas pessoas sem máscara e se aglomerando, sem qualquer medida para evitar a disseminação da covid-19.

“Mesmo com milhares de mortes por covid-19 todos os dias no país, as pessoas insistem em gerar aglomerações. Pedimos que compreendam o momento difícil e sigam as regras no Plano São Paulo para podermos voltar a normalidade o mais rápido possível”, afirmou a Prefeitura de Carapicuíba.

O Brasil registra até o momento mais de 373 mortes em decorrência da covid-19 em pouco mais de um ano de pandemia.

