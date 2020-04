GCM de Osasco acaba com pancadão e apreende motos e carros em plena quarentena

Mesmo em meio à quarentena causada pela pandemia do novo coronavírus (covid-19), a Guarda Civil Municipal (GCM) de Osasco teve de entrar em ação para acabar com um “pancadão” que acontecia na comunidade Morada dos Sonhos, no Jardim Santo Antonio.

Os guardas foram ao local averiguar denuncia de aglomeração. No baile funk, chegaram a ser hostilizados. Na ocorrência, além de acabar com o pancadão, a GCM apreendeu sete motos e dois veículos irregulares, um deles que serviria como carro de som para o pancadão.

“Nenhuma aglomeração de nenhuma espécie em nenhuma cidade de São Paulo será admitida. As Guardas Municipais ou Metropolitanas deverão agir e, se necessário, recorrer à Polícia Militar para que imediatamente possa haver a dissipação de qualquer movimento ou aglomeração de pessoas”, declarou o governador João Doria. “Esta é uma deliberação que deverá ser rigorosamente seguida pela população do estado de São Paulo na defesa de suas vidas e de seus familiares”.