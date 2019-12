GCM faz a alegria de criançada que tomava banho de chuva em Carapicuíba

Em Carapicuíba, o guarda civil municipal Cesar Amaro da Silva não resistiu e saiu da viatura na chuva para tirar fotos e fazer um vídeo para a alegria de um grupo de crianças que tomava banho de chuva e demonstrou sua empolgação e admiração pelas forças de segurança.

O caso aconteceu na tarde de quarta-feira (11), na rua Salmo 23, no Parque Jandaia, em Carapicuíba. Silva, que faz parte da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), estava na área para atender a uma ocorrência. Na saída, sete meninos se aproximaram e começaram a falar de sua admiração pelas forças de segurança e do desejo de se tornarem policiais.

“A gente se deparou com as crianças e eles começaram a fazer festa, falar que queriam ser policiais. Eu estava dentro da viatura, aí, quando eles começaram a bater continência, não resistiu e saí na chuva para tirar foto com eles. Foi uma experiência revigorante”, conta o GCM.

Em nove anos como guarda civil municipal, Cesar Amaro Silva conta que é a segunda vez que vive uma experiência do tipo. “É muito importante essa proximidade da comunidade com as forças de segurança, essa confiança deles na gente”.