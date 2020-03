GCM fecha bares e acaba com baile funk em plena pandemia de coronavírus em Carapicuíba

Entre a noite deste sábado e a manhã deste domingo (22), a Guarda Civil Municipal (GCM) de Carapicuíba fechou diversos bares e outros comércios nas Vilas Menck e Municipal, rua Romanoff, estradas do Guatambu e Fazendinha e avenida Marginal do Cadaval, além de acabar com bailes funk.

Comércios e eventos do tipo foram proibidos como medida de combate à disseminação do novo coronavírus (covid-19). Até este sábado (21), Carapicuíba tinha 132 casos suspeitos e dois confirmados da doença.

“Como medida de prevenção ao avanço do coronavírus, é necessário que as pessoas se conscientizem e fiquem em casa. Além disso, foi decretado que todos os comércios não essenciais devem fechar. Por isso, a Guarda Civil Municipal segue agindo nesse controle”, explica a Prefeitura. “Sabemos que esse é um momento muito difícil, mas pedimos a colaboração de todos para que possamos conter o avanço da doença”.

Denuncie:

Apesar da ação da GCM, nas redes sociais muitos moradores de Carapicuíba reclamam que diversos estabelecimentos insistem em ignorar a determinação das autoridades contra o coronavírus.

Caso saiba de algum comércio não essencial que esteja aberto, como bar, casa noturna e tabacaria, entre em contato com a Guarda Civil Municipal de Carapicuíba pelo telefone: 4183-5229.