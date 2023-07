Gerson Pessoa anuncia 60 unidades do programa Casa Paulista para Osasco

O deputado estadual Gerson Pessoa (Podemos) anunciou que conseguiu junto ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) o compromisso de que Osasco vai receber 60 unidades do programa Casa Paulista.

Osasco será contemplada na nova faixa do programa, que viabilizará a compra de 20 mil moradias em 67 municípios do Estado. As unidades são destinadas a grupos familiares com renda mensal média de até R$ 3,9 mil.

“Agradeço ao governador Tarcísio pela sensibilidade. Um dos nossos compromissos é lutar por habitação, então essa é mais uma conquista para Osasco”, afirmou o deputado.

O novo programa estadual, lançado em 19 julho, inicia com a concessão de subsídio para famílias com renda mensal de até R$ 3.960,00. As 20 mil moradias serão construídas pela iniciativa privada.

