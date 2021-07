Gerson Pessoa é o novo secretário de Desenvolvimento Econômico de Osasco

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos) realizou mais uma mudança no secretariado municipal nesta quinta-feira (27). O empresário Gerson Pessoa é o novo secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, no lugar de José Carlos Vido, que foi transferido para o comando da Secretaria de Assistência Social.

Gerson Pessoa tem 38 anos, é formado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e cursa pós-graduação em Gestão Pública. Em 2006, foi convidado a integrar o TI do grupo de agências de propaganda Newcomm, do qual Roberto Justus era sócio majoritário. O desafio o levou, em 2008, a administrar duas agências do grupo, como gerente administrativo e de tecnologia.

Experiência com Roberto Justus

Com orientação e apoio de Justus, que ele define como um de seus mestres, Gerson Pessoa começou, em 2012, a gerenciar empresas fora do Grupo Newcomm, ciclo que o preparou para abrir sua consultoria, com a qual gerenciou 12 empresas de diversos setores. Hoje comanda a consultoria e duas lojas, em Osasco, de uma franquia de assistência técnica de mobiles.

“Conheço o prefeito há 25 anos, quando iniciamos juntos uma grande parceria na Escola de Informática. Relutei para aceitar essa missão, mas ele viu o quanto eu poderia contribuir em seu governo e estou aqui. Missão dada é missão cumprida. Vou contribuir com minha experiência no setor privado, na área de Tecnologia, empresarial, e saiba que é uma alegria poder fazer parte desse time vitorioso”, disse o novo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Osasco.

José Carlos Vido, agora secretário de Assistência Social de Osasco é formado em administração, foi assessor na ALESP (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) e já foi secretário em outras pastas, como Esportes e Saúde.

O prefeito Rogério Lins declarou: “Nossa missão é transformar, acolher, incluir, construir, mas também fazer Osasco avançar cada vez mais, principalmente na prestação de um serviço público de qualidade à nossa população. É muito bom estar servidor público e poder transformar a vida das pessoas. Agradeço ao Vido e ao Gerson por aceitarem esse desafio”.

A deputada federal Renata Abreu, presidente nacional do Podemos, participou da solenidade que marcou as mudanças no secretariado osasquense. “Contem comigo em Brasília. Osasco sempre estará nas nossas prioridades”, disse ela.