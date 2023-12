Gerson Pessoa lidera disputa à Prefeitura de Osasco, aponta pesquisa

Um levantamento divulgado pelo Instituto Paraná Pesquisas aponta que o deputado estadual Gerson Pessoa (Podemos) lidera a corrida para a Prefeitura de Osasco nas eleições municipais de 2024, em dois cenários.

No primeiro cenário, Gerson aparece com 34% das intenções de voto; seguido pela vereadora Ana Paula Rossi (PL), que tem 16,5%. O deputado estadual e ex-prefeito de Osasco Emidio de Souza (PT) ocupa a terceira colocação, com 15,1%; depois vem o ex-vereador Dr. Lindoso (Novo), com 9,5%; e o deputado federal Fábio Teruel (MDB), com 9,2%.

Já o segundo cenário eleitoral exclui Fábio Teruel. Gerson aparece com 36,2% e Ana Paula Rossi com 19,9%, seguidos por Emidio (15,5%) e Dr. Lindoso (10,9%).

A pesquisa tem margem de erro de 3,9 pontos percentuais, e foi feita entre os dias 15 e 17 de dezembro, quando o Instituto ouviu 644 eleitores osasquenses.