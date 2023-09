Gerson solicita limpeza e ampliação do piscinão na divisa entre Osasco e Carapicuíba

O deputado estadual Gerson Pessoa (PODEMOS), encaminhou ofício para a superintendente do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), Mara Ramos, solicitando intervenções para prevenção de alagamentos na região do piscinão de Carapicuíba, localizado na divisa com a cidade de Osasco (Av. Marginal do Ribeirão).

Gerson fez uma vistoria no local na segunda-feira (11), acompanhado do secretário de Obras de Osasco, Waldyr Ribeiro. “As condições do piscinão estão precárias. Então solicitamos ao DAEE uma atuação conjunta e efetiva dando suporte as Prefeituras de Osasco e Carapicuíba”. E complementou: “Me causou imensa preocupação o estado em que o reservatório se encontra e, neste sentido, dada a gravidade e urgência da situação, solicitei que o DAEE tome as providências cabíveis para realização de obras de intervenção com a finalidade de prevenir futuros alagamentos para evitar os riscos e os prejuízos para a comunidade local”, ressaltou o deputado.

O parlamentar destacou ainda que caso necessário pode reunir-se com os representantes dos poderes Executivos municipais e seus técnicos para que possam auxiliar na resolução deste problema crítico. “Coloco o meu mandato à disposição para colaborar no que for possível”, firmou.

Em resposta, o DAEE informou que deve iniciar a limpeza do piscinão já na segunda quinzena de setembro, enviando máquinas para a limpeza.