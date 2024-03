Gerson vai ao drive-thru do Burger King de Osasco com “time de calvos” e ganha lanche grátis

Gerson vai ao drive-thru do Burger King de Osasco com “time de...

Começou hoje (27) a ação do Burger King que oferece Whopper grátis a calvos que passarem no drive thru da rede. Em Osasco, quem aproveitou para garantir um lanchinho foi o deputado estadual Gerson Pessoa, que levou sua equipe de calvos e carecas.

publicidade

“Demos prejuízo hoje para o BK”, brincou o deputado osasquense. “Nunca sonhei tanto com esse dia. Enfim, alguém lembrou da gente, dos calvos e carecas”, disse Gerson, que publicou o vídeo nas redes sociais.

A ideia divertiu os internautas, que reagiram nos comentários: “BK, acho que vocês não sabiam que os carecas vão dominar o mundo”, brincou um. “Multiverso dos carecas de Oz”, brincou outro. “Deu até vontade de ser careca”, disparou outro.

publicidade

“Adorei. Viva os carecas”, disse outro internauta. “Essas horas eu queria ser calvo”, brincou outro. “Vou raspar o meu cabelo amanhã”, comentou outro internauta na publicação.

Whopper grátis

A campanha do Burger King vai até domingo (31) no drive thru dos restaurantes de Osasco, Barueri, Carapicuíba e região. Confira aqui a lista completa das unidades participantes.

Para participar, basta exibir a calvície – ou um corte de cabelo que siga o divertido ‘calvície drive-thru’, que inclui entrada por um lado, passagem por trás e saída pelo outro. A promoção é limitada a um lanche por CPF e sujeita à disponibilidade em estoque.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gerson Pessoa (@gersonpessoa)