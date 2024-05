Ginástica rítmica de Osasco se destaca em duas competições

No último final de semana, o ginásio José Liberatti, em Presidente Altino, Osasco recebeu dois eventos: o Torneio CIA GR BRASIL e o Campeonato Estadual de Ginástica Rítmica Juvenil. Em ambas as provas, atletas osasquenses fizeram bonito.

publicidade

No sábado (25), o CIA GR BRASIL recebeu cerca de 4 mil pessoas, além de 1.400 atletas de todo o Brasil. Trata-se de um torneio no qual as crianças podem evoluir dentro da modalidade, passando por todos os aparelhos da ginástica.

As atletas osasquenses finalizaram com três troféus, sendo vice-campeãs por equipe, nível A, campeãs por equipe, nível B, e vice-campeãs por equipe, nível C. No total são 13 medalhas de destaque no nível A, 15 destaques no nível B, e 8 destaques no nível C.

publicidade

Já no domingo, o Campeonato Estadual de Ginástica Rítmica Juvenil, homologado pela Federação Paulista de Ginástica, reuniu ginastas de 12 a 15 anos, e a disputa foi através de todos os aparelhos oficiais como arco, bola, fita e maças.

Representaram Osasco seis atletas, finalizando com a ginasta Sofia Freitas, campeã no juvenil nível 3 e vice-campeã no individual geral. “Não é à toa que temos representante osasquense na Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica. Elas evoluem a cada campeonato. Estão de parabéns”, disse o secretário de Esporte, Thiago Borges Batista.