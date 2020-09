Glória Menezes e Tarcísio Meira são dispensados da Globo

Após 53 anos na TV Globo, Tarcísio Meira e Glória Menezes, dois dos atores mais famosos das novelas brasileiras, foram dispensados da emissora. Desde o início da pandemia de covid-19, o quadro de artistas passou a ser reduzido, com o desligamento de grandes nomes, como Miguel Falabella, Renato Aragão, entre outros profissionais.

A não renovação do contrato com o casal faz parte de uma política de cortes de gastos que a Globo passou a implementar por conta da pandemia de covid-19, que fez com que as receitas publicitárias diminuíssem e forçou a paralisação das gravações de novelas e programas de entretenimento.

Glória e Tarcísio estrearam na emissora em 1967, com a novela ‘Sangue e Areia’, de Janete Clair. De acordo com a TV Globo, assim como outras estrelas que não tiveram contrato renovado neste ano, o casal poderá trabalhar na empresa, mas contratados para produções específicas, sem que haja contratos a longo prazo.

Outros cortes

Além do casal, somente neste ano, a Globo desligou o jornalista Zeca Camargo, que estava na emissora há 24 anos, os atores José de Abreu e Vera Fischer. Dos contratos mais recentes, foram desligados artistas como Débora Nascimento, Malvino Salvador e José Loreto.