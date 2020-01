Golpe na igreja: homem empresta seus dados e “irmão” financia 3 carros em Carapicuíba em seu nome

Um homem de 48 anos, morador do Guarujá, litoral Sul paulista, descobriu, só quando passou a receber telefonemas de cobrança de um banco, que havia três carros com placas de Carapicuíba financiados em seu nome: um Hyundai/Tucson, um Ford/Edge e um Volkswagen Touareg.

Só então ele recordou que havia assinado uma proposta de financiamento de veículos para ajudar um “irmão” da igreja que havia lhe pedido.

Os dois eram amigos na igreja desde 2017 e o “irmão” havia lhe pedido ajuda para comprar um automóvel. A vítima assinou alguns papéis pensando que tratavam-se de uma proposta de financiamento, mas, na verdade, eram documentos de compra dos carros.

O boletim de ocorrência foi registrado na segunda-feira (27), no Guarujá. De acordo com o “Sistema Costa Norte Comunicação”, ao pesquisar no Detran e nas redes sociais, a vítima descobriu que o estelionatário é proprietário de uma loja de compra e venda de automóveis pela internet e decidiu registrar a ocorrência para que o enganador seja responsabilizado civil e criminalmente e, também, para que os veículos sejam bloqueados junto ao Detran. (Com informações do “Sistema Costa Norte Comunicação”)