Golpista sai de Barueri para tentar abrir conta com documentos falsos em Santos e é preso

Morador de Barueri, um golpista foi preso em flagrante ao tentar abrir uma conta bancária utilizando documentos falsos em uma agência em Santos, no litoral paulista.

Ele pretendia abrir uma conta e obter uma máquina de débito e crédito em uma agência do Santander no Boqueirão. Aos funcionários do banco, apresentou uma carteira de trabalho, CNH com sua fotografia e um comprovante de endereço.

Os bancários suspeitaram de adulteração nos documentos e acionaram a polícia. Os policiais checaram os dados e descobriram que não tratava-se da mesma pessoa. Ao perceber que havia levantado suspeitas, o criminoso tentou se livrar dos documentos falsos. Mas quando os policiais chegaram encontraram os itens na lixeira do banheiro. O criminoso foi autuado por uso de documento falso.

Segundo o investigador Paulo Carvalhal, outro homem daria apoio no crime, levando-o de carro ao banco e aguardando-o nas imediações. O veículo foi localizado e nele estava um irmão do acusado, que também mora em Barueri. Ele disse à polícia que não sabia dos objetivos criminosos do irmão e que apenas havia dado uma carona a ele. Após ser ouvido, o homem foi liberado.

* Com informações do jornal “A Tribuna”