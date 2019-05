Golpistas presos enganavam idosos em bancos de Osasco

Cinco criminosos, quatro homens e uma mulher, acusados de aplicar golpes em idosos em bancos em Osasco foram presos no sábado (4). Três suspeitos foram detidos em uma agência bancária na rua Antonio Agu, no Centro, e dois no Jardim Rochdale.

Eles ofereciam ajuda para utilização dos caixas eletrônicos e se aproveitavam da ingenuidade das vítimas para ficar com o dinheiro delas.

No momento da ação da Polícia Civil para prender os criminosos, um homem de 62 anos estava prestes a perder R$ 700 em um golpe. “Não sei o que ele era. Pensei que ele estava ajudando eu, né?”, disse, à TV Globo.

Foram detidos no Rochdale Alessandro Aparecido de Freitas e Rodrigo Miguel dos Santos. No Centro, acabaram presos Valdemar Braga Machado, Washington de Oliveira e Stephany Rodrigues de Souza.

Um dos presos era da cidade de Mongaguá e veio de lá para cometer crimes em Osasco. Todos os criminosos presos já tinham passagens pela polícia. Eles vão responder por furto mediante fraude e associação criminosa.