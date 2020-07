Golpistas usam grupos de moradores de Osasco e região para oferecer cartões fraudulentos pela internet

Golpistas têm usado grupos de moradores de Osasco e região na internet para aplicar golpes oferecendo a “venda” de cartões de crédito em nome de terceiros com limites muito acima do valor pelo qual o item irregular é comercializado. Por exemplo, cartões supostamente com limite de R$ 2.000 são vendidos por R$ 300.

Normalmente os perfis de criminosos que cometem este tipo de fraude nas redes sociais não têm imagens ou qualquer outro mecanismo de identificação.

A polícia alerta que as operadoras não fornecem cartões de crédito desta forma e há riscos a quem se deixar levar pela promessa de vantagem fácil. Um deles é o cliente ser enganado pelo fornecedor, pagando por algo que não será entregue ou não funciona como o prometido.

Além disso, se por acaso o cartão funcionar como o prometido pelo golpista, o cliente acaba se tornando cúmplice do criminoso, já que obtém vantagem com o uso de um cartão de crédito fraudulento, desviado ou clonado, o que pode levar a indiciamento por crimes como estelionato.