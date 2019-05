Google For Education: estudantes de Barueri começam a usar os novos chromebooks em sala de aula

Desde a semana passada as escolas da rede de Barueri estão recebendo os novos chromebooks, internet e equipamentos para vídeoconferências. Trata-se da implantação efetiva do Google For Education. Barueri é a primeira cidade em todo o Brasil a adotar o sistema de tecnologia em parceria com a maior plataforma do mundo.

“Os alunos estão muito felizes com a oportunidade do uso da tecnologia nas escolas. Com certeza vamos colher ótimos frutos na aprendizagem dos estudantes da nossa rede”, disse o secretário de Educação, Celso Furlan.

No total são 46.222 mil alunos beneficiados, além dos 2.300 professores que já receberam os equipamentos e passaram por treinamento com a equipe da Google.

Além dos chromebooks para os alunos rede, a Secretaria de Educação também comprou 11.900 óculos de realidade virtual, 361 carrinhos para transportar os novos computadores e 110 terminais para videoconferência, entre outros benefícios.

Pioneirismo

Na semana passada, o diretor do Google For Education no Brasil, Alexandre Campos, visitou algumas escolas da rede de Barueri que já estão implementando o sistema tecnológico. Ele salientou que Barueri é a primeira cidade em todo o Brasil a levar o projeto de escola conectada com rede wi-fi e solução da Google For Education com chromebooks para toda a sua rede de ensino.

“Esta visita tem me deixa muito bem impressionado ao ver o empenho dos professores e a grande participação dos alunos e o setor de tecnologia da Secretaria de Educação por trazer toda esta infraestrutura para o sucesso do programa”, salientou.

Atualmente, cerca de 20 escolas já estão funcionando com os equipamentos e internet. Até o final do mês de maio todas as Emeis e Emefs estarão funcionando 100% com o programa.

Para Ricardo Nascimento, diretor do departamento de tecnologia da Secretaria de Educação, é um excelente desafio ver um sonho tão grande se concretizar. “Nossas escolas estão recebendo toda a infraestrutura para implantação de internet, sem contar os equipamentos de ponta que contribuirão – em muito – para a implementação de um dos sistemas de educação mais avançados e que tanto vai contribuir para o aumento da aprendizagem dos alunos”, comentou.