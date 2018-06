Governador vem a Carapicuíba para lançamento de obras no Parque dos Paturis

O governador de São Paulo, Márcio França (PSB), vem a Carapicuíba no domingo, 10, para o lançamento das obras de revitalização do Parque dos Paturis, que incluem o cercamento, videomonitoramento e nova pista de caminhada, entre outras ações.

Publicidade

O Parque dos Paturis tem uma área de mais de 189 mil m², o equivalente a cerca de 25 campos de futebol. É um local que passou por anos de abandono, devido ao imbróglio jurídico de não pertencer ao município de Carapicuíba e, sim, à Cohab-SP. No ano passado, um caso de estupro no parque foi destaque na imprensa nacional.

Desde o início da atual gestão, a administração municipal trabalhou para resolver todas as pendências jurídicas. Hoje, após esse processo de regularização, o Parque dos Paturis está apto para receber investimentos e melhorias.

O projeto de revitalização do Parque dos Paturis inclui cercamento, câmeras de videomonitoramento, nova pista de caminhada, ciclovia, campo de grama sintética, reforma da pista de skate, novos banheiros e salas de administração.

Publicidade

“A revitalização do Parque dos Paturis é mais um compromisso do nosso plano de governo, que vamos cumprir. A população de Carapicuíba merece um local com mais segurança e melhores instalações para prática esportiva e lazer. É a porta de entrada da nossa cidade e tenho certeza de que será a menina dos olhos do povo carapicuibano”, afirma o prefeito Marcos Neves.

Com mais de R$ 3,5 milhões de recursos do governo do estado, por meio do FUMEFI (Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento), as obras de revitalização do Parque dos Paturis começam ainda este mês.