Governo paulista vai abrir concurso público para contratar 5,4 mil policiais militares

O governo de São Paulo vai abrir concurso público para o preenchimento de 5,4 mil vagas na Polícia Militar para reposição do efetivo. As vagas serão para soldados de 2ª classe.

A autorização para a realização do concurso foi publicada nesta terça-feira (21) no Diário Oficial do Estado. O próximo passo será a abertura de edital para que os interessados possam se inscrever para a realização da prova.

Atualmente, já estão em formação mais de 4,2 mil novos policiais militares, sendo 3.554 soldados de 2ª classe e 661 alunos oficiais.

