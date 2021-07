Graciele diz que Zilu “sabia desde o início” do relacionamento dela com Zezé e que sertanejo tentou sair de casa

O divórcio aconteceu em 2014, mas a separação de Zezé Di Camargo e Zilu Camargo continua dando o que falar. Após Zilu vir a público dizer que Graciele Lacerda havia sido amante dele por nove anos, a atual do cantor rebateu, dizendo que a ex-mulher sabia do relacionamento dos dois desde o início, mas insistiu para o sertanejo não sair de casa e manter o casamento.

“Aí que está. Ele não traiu ela por anos. Ela sabia desde o início. Ele tentou sair de casa. Isso ela não fala”, declarou Graciele, nas redes sociais, sobre a acusação de Zilu.

Na quinta-feira (8), Zilu fez um desabafo após perder um processo referente à divisão de bens do casamento com Zezé Di Camargo e ver a atual do cantor debochar da situação. “Problema é quando a pessoa não te deixa em paz, né? Estava há 16 anos fazendo inferno e ainda não está satisfeita. Já tem tudo o que quer desde 2004, viveu escondida por nove anos infernizando, e ainda fala que a verdade prevalece. Que verdade é essa?”, disse.

“Não aguento mais essas provocações. Há anos suporto tudo sem comentar nada. Mas cansei do meu silêncio e agora a verdade realmente vai prevalecer, porque não vou permitir mais isso”, emendou Zilu.

A ex-mulher acusa Zezé de ter escondido bens para lhe dar menos do que devia na separação. “Tanto que, de uma fazenda que vale R$ 30 milhões, ele me deu R$ 2 milhões. Mas é assim, a justiça dos homens sempre olha para o lado mais forte”, disse.

Apesar do lamento, ela diz que não pretende recorrer da decisão. “Posso recorrer uma terceira vez, mas não quero mais. O que ele me deu foi pouca coisa, mas vou fazer acontecer e posso viver muito bem com isto, estou vivendo. Só queria que ele parece de se promover em cima disso. A mulher dele usar as redes sociais para tripudiar de mim não é justo. Isso é muito chato”, desabafou Zilu.