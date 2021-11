Graciele Lacerda posa na academia de sua mansão em Alphaville e reflete sobre amor próprio

A influencer Graciele Lacerda, noiva do cantor sertanejo Zezé Di Camargo, recebeu uma série de elogios dos fãs e seguidores ao postar fotos na qual aparece na academia de uma das mansões do casal, em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, com uma reflexão sobre a importância do amor próprio.

publicidade

“Amor próprio! Independe de peso, idade ou até mesmo do outro te amar. É algo que você sente por você! Você passa a valorizar suas atitudes, se orgulhar das suas conquistas e começa a se tratar com carinho, respeito e amor! Ninguém pode fazer isso por você! Faça, de o primeiro passo, se ame, se respeite e se cuide!!!”, postou Graciele Lacerda, junto a duas fotos dela na academia em Alphaville.

“Essa é minha mensagem para todas as mulheres que me seguem aqui! Nossa rede de amor, apoio e incentivo uma a outra”, completou.

publicidade

A mensagem recebeu elogios dos seguidores da influenciadora. “Que mulher humilde e sincera. Você me encantou e encantou minha família. Torcemos por você”, comentou uma fã. “Linda, Parabéns Zezé pela escolha”, foi outro comentário.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)