Grande empresa abre 800 vagas de emprego na área de logística

A Casa do Trabalhador de Jandira, mantida pela Prefeitura, realiza a partir de quarta-feira (21) processo seletivo para cerca de 800 vagas de emprego na área de logística.

publicidade

A seleção será realizada nos dias 21 e 28 de julho; 4, 11, 18 e 25 de agosto; 1, 8, 15 e 22 de setembro. Em cada dia desses, serão atendidos 300 candidatos.

Os interessados devem ter de 18 a 50 anos e ensino médio completo.

publicidade

Para participar do processo seletivo, os candidatos precisam comparecer na Casa do Trabalhador, na rua Rubens Lopes da Silva, 333, munidos de currículo e documento com foto.

Na Casa do Trabalhador, o candidato receberá uma senha, distribuída das 8h às 14h, e será direcionado a um local maior para a realização do processo de seleção.

publicidade

Não foram divulgadas informações sobre o nome da contratante, salários e benefícios.

Outras vagas de emprego

Além das vagas de operador de empilhadeira, conferente e auxiliar operacional, para ambos sexos. A Casa do Trabalhador, também está com oportunidades para cargos como analista de Tecnologia da Informação (TI), Auxiliar de Departamento Pessoal, Contador, Analista fiscal, Borracheiro, Eletricista e Costureira, entre outras.

Aos interessados, é necessário entregar o currículo na Casa do Trabalhador de Jandira, que funciona de segunda a sexta das 8 às 17 horas.

Para maiores informações, o telefone da Casa do Trabalhador é (11) 4707-2204.