Grande empresa está chegando a Osasco e vai gerar quase 1.500 empregos, diz Rogério Lins

Além disso, destacou o prefeito, Osasco é uma das primeiras cidades do país a recuperar os empregos perdidos durante a pandemia, segundo dados do governo federal

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), anunciou, na noite desta terça-feira (9), que foi confirmada a instalação de mais uma grande empresa, que vai gerar quase 1,5 mil empregos, no município. O nome do empreendimento, que deve chegar até o fim de julho, não foi divulgado.

“2 ÓTIMAS NOTÍCIAS! Osasco é uma das primeiras cidades do país a recuperar os empregos perdidos durante a Pandemia, segundo dados do governo federal, dados do CAGED”, declarou Rogério Lins. “Hoje, também recebemos uma grande empresa que se instalará em nossa cidade, e até o final de julho vai gerar 1450 empregos”.

