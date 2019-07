“Grande milagre”, diz Rogério Lins, em recuperação após acidente

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, gravou depoimento ao portal G1 neste domingo (30) do quarto do Hospital Antônio Giglio, onde está internado desde sexta-feira (28), junto à primeira-dama, Aline Lins.

Os dois sofreram queimaduras de primeiro e segundo grau no rosto, mãos e braços, ao se ferirem em uma explosão ao acender a fogueira do “Arraiá do Servidor”.

“Foi uma fração de segundos, uma forte explosão”, falou Rogério numa declaração filmada pela assessoria de imprensa da Prefeitura de Osasco a pedido do G1.

“Eu me lembro de, juntamente com minha esposa, receber uma tocha em mãos, uma pessoa nos direcionar até a fogueira e nos mostrar o local no qual nós deveríamos acendê-la”.

“O médico falou que tínhamos sido fruto de um grande milagre. Primeiro por não termos ficados cegos. Segundo por não ter inalado aquela chama com alta caloria, que também poderia ter sido fatal. E isso também não aconteceu”, disse o prefeito.

A previsão é de que eles tenham alta até sexta-feira (5), apesar de a previsão ainda não ser confirmada oficialmente. Rogério Lins não vai se afastar do cargo enquanto estiver internado. Ele vai despachar do hospital mantendo contato com secretários e funcionários por telefone e internet.