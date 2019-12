Grátis: Baile do Simonal encerra programação do ‘Natal Encantado’ em Barueri

O Natal Encantado de Barueri, organizado pela Secretaria de Cultura e Turismo, será uma verdadeira festa no sábado (21). Às 20h, o Boulevard central da cidade recebe o Baile do Simonal, com os irmãos Simoninha e Max de Castro e o público será transportado para duas das décadas mais efervescentes do cenário cultural brasileiro: 1960 e 1970.

Juntos, eles prepararam um repertório recheado de sucessos do pai Wilson Simonal como “Mustang Cor de Sangue”, “Terezinha”, “Nem Vem que Não Tem”, “Mamãe Passou Açúcar em Mim” e, é claro, o hino “País Tropical”. Será um show memorável e vai fazer todo mundo cantar e dançar.

Desde que foi gravado, o Baile do Simonal conquista mais e mais adeptos. O CD e DVD sobem de posição nas listas de mais vendidos e marcam presença constante na mídia. O DVD do Baile já alcançou a marca de mais de 29 mil DVD vendidos e conquistou o título de DVD de Ouro.

O projeto vem lotando todas as casas de espetáculo por onde Wilson Simoninha, Max de Castro e seus convidados passam. Os irmãos já levaram o show ao Rock in Rio, Virada Cultural de São Paulo, Festival Black na Cena, Festival de Verão de Salvador, Morro da Urca, Parque do Ibirapuera e Ano do Brasil em Portugal, entre muitos outros lugares.

Sobre Simonal

Músico, cantor, compositor e apresentador de televisão, Wilson Simonal tinha um poder de comunicação único. Ele se tornou o primeiro pop star negro brasileiro e sua voz percorreu o mundo.

Foi um dos poucos artistas brasileiros há dividir o palco com grandes estrelas como Sarah Vaughan e Stevie Wonder. Simonal lançou modas e encantou plateias com seu talento e carisma.

Auto de Natal

No domingo (dia 22), às 20h, o palco do Boulevard receberá o espetáculo teatral Auto de Natal, da Cia Carroça Teatral e o Coral Adulto das Oficinas de Artes. O espetáculo aborda o questionamento dos valores que são aflorados durante as festividades de final de ano.

Aos sons de cantigas do folclore natalino, um anjo aparece no pensamento de um pobre, que não acredita em Natal e não tem a mínima concepção do verdadeiro sentido do festejo. Afinal, o que realmente comemoramos no Natal?

Já no dia 24, às 20h, está programada um show pirotécnico para celebrar a chegada do Natal.