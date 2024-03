Grátis: festival de arte itinerante leva ao Raposo Shopping ingressos de cinema e exposição

O Raposo Shopping, que fica às margens da rodovia Raposo Tavares, em São Paulo, recebe nos dias 2 e 3 de abril uma ação do Festival Cinegastroarte Itinerante: serão disponibilizadas 11 sessões gratuitas no cinema, com a exibição de filmes que têm a culinária como um de seus elementos principais [confira a programação abaixo].

Serão oferecidos 3 mil ingressos gratuitos que devem ser retirados de forma online no portal Event Brite.

Além dos filmes, o público poderá conferir a exposição “Nos bastidores do Cinegastroarte”, que será composta por painéis interativos que estimulam os sentidos e mostram os detalhes de grandes produções gastronômicas feitas por renomados chefs de cozinha.

A programação do festival itinerante inclui ainda oficinas e palestras em escolas públicas. Além das oficinas, os alunos também terão uma palestra com o tema “Gastronomia Brasileira é Patrimônio e é Arte”, que irá ressaltar o potencial da culinária como parte formadora da nossa cultura.

Confira a programação dos filmes:

2 de abril

KIDS – Um passo de tartaruga / Horário: 14h às 15h

Um Presente à Prova de Futuro / Horário: 15h20 às 16h40

Mulheres na Conservação / Horário: 17h às 17h50

No topo da Amazônia / Horário: 18h10 às 19h

Lugar de Mulher / Horário: 19h20 às 20h20

3 de abril