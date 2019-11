Grátis: roda de samba em homenagem a Reinaldo em Osasco terá DJ Fábio Rogério, do “Espaço Rap”

A roda de samba em homenagem a Reinaldo, o Príncipe do Pagode, em Osasco, na Praça do Samba, no Km 18, neste domingo (1º), terá a participação do DJ Fábio Rogério, apresentador do programa “Espaço Rap”, entre outros, na rádio 105 FM.

O evento, gratuito, faz parte do projeto “Artistas do Samba” desenvolvido pela Secretaria de Cultura de Osasco e celebra o Dia Nacional do Samba (2 de dezembro).

Também haverá apresentações de artistas da região, como Tito Amorim e Banda e Kassá do Cavaco e Convidados, além de feira de artesanato e praça de alimentação.

Reinaldo morreu no dia 18, aos 65 anos, vítima de um câncer, e foi enterrado no cemitério Bela Vista, em Osasco.

Nascido no Rio de Janeiro em 9 de novembro de 1954, Reinaldo Gonçalves Zacarias iniciou a carreira na década de 1980, quando ganhou, de uma rádio fluminense, o apelido que se tornaria sua marca registrada.

O Príncipe do Pagode gravou seu primeiro álbum em 1986, “Retrato Cantado de Um Amor”, nome da música que é um de seus maiores sucessos.

Projeto “Artistas do Samba” em homenagem a Reinaldo, o Príncipe do Pagode

Domingo, 1º de dezembro, das 11h às 19h, na Praça do Samba, no Km 18

Mais informações na página sobre o evento no Facebook.