Gravado em Osasco em meio à quarentena, filme Eu, Drag Isolada estreia no YouTube

Neste domingo (29), o curta-metragem “Eu, Drag Isolada”, do diretor osasquense Raffa Bittencourt, estreia no YouTube, no canal da RB Produções. O filme, gravado em meio à quarentena causada pela pandemia de covid-19, promete emocionar os telespectadores.

Gravada em um único dia, a produção aborda de forma leve e bem humorada, como a classe artística foi afetada pela pandemia do novo coronavírus. “Quando em isolamento solitário só te resta olhar pra dentro, o que se vê pode não ser tão glamouroso”, resume o diretor que também assina o roteiro do filme, Raffa Bittencourt.

O curta conta a história de Berê Star, uma drag queen que enfrenta a pandemia isolada, enquanto lida com incertezas e faz reflexões sobre sua vida. Foi gravado na casa do Flávio Mota, artista que dá vida a Drag Tiffany, atriz que interpreta Berê Star, a protagonista. O nome inclusive, só surgiu no dia da gravação.

O diretor osasquense afirma que a ideia sempre foi fazer um filme que falasse deste momento, sem necessariamente falar sobre a doença. “Queríamos também fazer um filme que retratasse os efeitos do isolamento sobre as pessoas que atravessaram esse momento a sós, e que ao mesmo tempo provocasse reflexões sobre gênero e identidade”.

O filme que foi rodado com baixíssimo orçamento, cerca de R$ 30, agora, precisa de um patrocinador para encarar o circuito de festivais. “Queremos participar de todos os festivais possíveis, para levar a nossa arte e a nossa reflexão para todos os cantos do Brasil e do mundo”, explica.

Raffa Bittencourt é ator, produtor de eventos e audiovisual, e atualmente se dedica a produção de conteúdo em vídeo para redes sociais. No currículo, possui a produção do curta “Noção de Sonho” (2017, Dir. Djalma França ) e direção dos curtas BRO (artset filmes) e PEDRINHO (Mulier filmes), que foi selecionado para o festival internacional Lift-Off Sessions, na categoria Melhor Curta-metragem.

Serviço

Estreia do filme Eu, Drag Isolada” na YouTube

Data: Domingo 29/11 // Canal: RB Produções // Classificação indicativa: 14 anos