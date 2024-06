Grave acidente mata dois jovens na Raposo Tavares, em São Roque, no fim de semana

Foram velados neste domingo (2) os corpos de dois jovens que estavam em uma motocicleta e morreram em um acidente de trânsito, na rodovia Raposo Tavares, em São Roque, na noite do sábado.

A motocicleta e um carro chocaram-se, na altura do km 51, na região do Alto da Serra. Com a pancada violenta, o casal que estava na moto foi arremessado na pista e morreu no local.

No carro, havia um casal de idosos que teve ferimentos leves e foi socorrido rapidamente. O veículo chegou a tombar na pista após o acidente.

O trecho ficou interditado temporariamente para a remoção das vítimas e dos veículos. O caso foi registrado na delegacia de São Roque.