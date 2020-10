Grávida de 8 meses reage a agressões e mata o marido com faca em Carapicuíba

Uma jovem de 19 anos, grávida de oito meses, foi se defender das agressões do companheiro, de 23 anos, e o matou com uma facada. O caso aconteceu na quinta-feira (22), no Centro de Carapicuíba.

publicidade

À polícia a gestante contou que estava sendo agredida quando pegou a faca para se defender. Ela disse que fechou os olhos e quando abriu tinha bastante sangue no chão, mas alega que o companheiro tenha se jogado na direção da faca, que acertou o pescoço dele.

A discussão teria começado porque o rapaz havia pedido para que a jovem comprasse chumbinho. Segundo ela, ele queria se matar, fez ameaças e tentou agredi-la quando ela se recusou a comprar o veneno.

publicidade

Após ser atingido, o rapaz foi levado com vida ao Hospital Geral de Carapicuíba, mas não resistiu e morreu. A gestante teve ferimentos leves e está internada com escolta da polícia. Foi ela quem chamou o resgate, com a ajuda de uma vizinha. O caso foi registrado o DP de Carapicuíba como homicídio simples, com excludente de legítima defesa.