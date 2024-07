Greve de ônibus: rodízio de veículos na Capital é suspenso nesta quarta (3)

Em razão da paralisação prevista por motoristas e cobradores de ônibus da cidade de São Paulo a partir da 0h desta quarta-feira (3), o rodízio foi suspenso pela CET (Companhia de Engenharia de Tráfego).

Com isso, veículos com placas final 5 e 6 poderão circular normalmente na Capital. “A suspensão vale para o período da manhã e da tarde. Todas as demais restrições continuarão valendo normalmente”, diz a nota publicada na noite desta terça.

Segundo o sindicato do setor, os trabalhadores reivindicam o reajuste de 3,69% pela inflação, mais 5% de aumento real e a reposição das perdas salariais durante a pandemia de covid-19. A previsão é de que a greve dure até 24 horas.

A Justiça do Trabalho determinou o funcionamento de 100% da frota de ônibus nos horários de pico, das 6h às 9h e das 16h às 19h, e de pelo menos 50% nos outros períodos do dia. O descumprimento pode levar à multa diária de R$ 100 mil aos sindicatos dos motoristas e das empresas de transporte coletivo.

Metrô e CPTM funcionarão normalmente nesta quarta-feira (3).