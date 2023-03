Greve dos metroviários continua e governador decreta ponto facultativo nas repartições públicas nesta sexta (24)

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) decretou ponto facultativo nas repartições públicas estaduais da Capital e Região Metropolitana de São Paulo nesta sexta-feira (24). A decisão, que será publicada no Diário Oficial desta sexta, foi anunciada na noite desta quinta-feira (23), após a audiência de conciliação entre representantes do Metrô e do Sindicato dos Metroviários terminar sem um acordo.

Com isso, a greve da categoria, que paralisou as principais linhas que operam em São Paulo nesta quinta, continua pelo segundo dia consecutivo. O Metrô informou, em nota, que “seguirá com plano de contingência para garantir o atendimento aos passageiros nesta sexta, 24, após o Sindicato dos Metroviários votar por dar sequência à paralisação da operação”.

A decisão de manter a greve foi votada em assembleia realizada na noite de ontem (23) e anunciada por volta das 21h40. Mais cedo, o Metrô obteve liminar que determina o funcionamento de 80% do serviço nos horários de pico, entre 6h e 10h e entre 16h e 20h, e com 60% nos demais horários, durante todo o período de paralisação.

A liminar de reativação do serviço foi obtida a pedido da companhia, mas com a cobrança de tarifa, ao contrário da exigência do Sindicato dos Metroviários, que pedia catracas liberadas durante as negociações.

Rodízio continua suspenso

Seguindo a decisão do governo estadual, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, também decretou ponto facultativo nas repartições públicas da capital paulista nesta sexta-feira (24). Além disso, o rodízio de veículos continuará suspenso durante todo o dia.

A estimativa é que a greve dos metroviários tenha afetado 3 milhões de pessoas que utilizam as linhas.