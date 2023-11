Greve em SP: rodízio de veículos é suspenso nesta terça (28)

Em razão da paralisação prevista por sindicatos de trabalhadores do Metrô e CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) para terça-feira (28), a Prefeitura de São Paulo suspendeu o rodízio de veículos, que afetaria os carros de placas com final 3 e 4.

Continuam valendo normalmente as demais restrições: Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF); e as proibições de circulação de veículos nas faixas e corredores de ônibus, conforme a sinalização. As vagas rotativas de Zona Azul também permanecem funcionando normalmente.

Seguindo o governo Tarcísio de Freitas (Republicanos), a administração municipal de São Paulo também decretou ponto facultativo em algumas repartições públicas.

Será realizado ainda uma operação no transporte público por ônibus. Apesar dos esforços concentrados para amenizar os impactos da greve prevista para amanhã, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) disse que “não existe condições de manter a qualidade dos serviços “mesmo colocando mais ônibus, porque são 8 milhões de passageiros transportados pelo sistema de transporte sobre trilhos”.

A greve conjunta aprovada em assembleia é contra os planos de privatização dos serviços estatais pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).