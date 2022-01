Grupo Big tem vagas de emprego abertas em Osasco, Barueri e São Paulo

A rede de hipermercados Grupo Big está com vagas de emprego abertas nas cidades de Osasco, Barueri e São Paulo. Há oportunidades nos departamentos Comercial, Digital, Finanças, Logística, Marketing, operações e Recursos Humanos.

Em Osasco, há vagas para operador de loja e operador de caixa (PcD). Em Barueri, na unidade do Tamboré, as oportunidades são para os cargos de assistente comercial, coordenador de pricing, analista CRM, especialista digital, analista administrativo pleno, gerente de serviços financeiros, técnico de segurança do trabalho, analista de marketing júnior, assistente administrativo marketing, especialista digital, operador de loja (intermitente), vendedor e especialista de relações trabalhistas e sindicais.

Já em São Paulo, o Grupo Big está recrutando profissionais para as funções de auxiliar de perecíveis, operador intermitente, operador de caixa, operador de loja, agente de cartões e serviços, fiscal de prevenções e perdas, açougueiro, encarregado de manutenção e promotor de vendas.

Os salários não foram divulgados. Já o pacote de benefícios inclui PLR, assistências médica e odontológica, seguro de vida, descontos em produtos, isenção do pagamento do cartão de compras (Sam’s Club), estacionamento (conforme disponibilidade), vale transporte, Gympass e desconto em universidades.

Como candidatar-se às vagas de emprego abertas no Grupo Big em Osasco, Barueri e SP:

Para se candidatar às vagas, o interessado deve acessar o site de recrutamento da rede, onde também estão disponíveis mais informações sobre as oportunidades.

“O Grupo Big promove e incentiva a inclusão e diversidade. Desta forma, estimulamos a candidatura de mulheres, profissionais negros, LGBTQIA+ e de pessoas com deficiência”, destaca a rede de hipermercados.

Sobre a empresa

O Grupo Big, ex-Walmart Brasil, opera hoje com 391 unidades e mais de 40 mil funcionários em 18 estados brasileiros, além do Distrito Federal. São sete bandeiras entre hipermercados (BIG e BIG Bompreço), supermercados (Super Bompreço e Nacional), atacado (Maxxi Atacado), clube de compras (Sam’s Club) e lojas de vizinhança (TodoDia), além de postos de combustíveis.

