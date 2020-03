Grupo de empresários doa R$ 96 milhões para combate ao coronavírus no estado

O Governador João Doria e os membros do Comitê Executivo do Governo Covid-19 se reuniram virtualmente nesta segunda-feira (23) com mais de 130 empresários de diversos setores para anunciar a doação de R$ 96 milhões em dinheiro, materiais e serviços que serão empregados no combate ao novo coronavírus.

Na reunião, foram apresentadas demandas específicas e o modelo de governança de enfrentamento à doença, assim como compartilhados alguns exemplos de mobilidade que já estão acontecendo com resultados positivos nas primeiras semanas de trabalho, com apoio nas áreas médica e hospitalar, assistência social, segurança pública e logística.

“Este é um momento crítico da vida mundial. Não é um tema apenas do nosso País e o Brasil está dando exemplo de solidariedade. Todos estão oferecendo a sua contribuição, tanto empresários, representantes da sociedade civil, equipes de saúde, de segurança, profissionais atuando em serviços essenciais, a nossa equipe de secretárias e secretários. Quero transmitir a minha emoção em ver tantas pessoas solidárias em um momento tão difícil como esse”, afirmou Doria.

Mobilização

A mobilização inicial resultou na doação de 345 respiradores e monitores para implantação no Hospital das Clínicas; R$ 4 milhões para a compra de equipamentos hospitalares; 100 mil máscaras cirúrgicas no valor de R$ 300 mil; apoio com logística e serviços da ordem de R$ 25 milhões; R$ 1 milhão para montagem de hospital de campanha em parceria com o Hospital das Clínicas da Unicamp, em Campinas, com capacidade para 100 leitos; viabilização de dois centros de acolhimento em escolas estaduais de Paraisópolis, na zona sul da capital, com mais de mil leitos, para atender pessoas com sintomas do novo coronavírus; e R$ 1 milhão para apoio a pequenos e microempreendedores.

Em gêneros alimentícios, produtos de limpeza e higiene pessoal, serão repassados R$ 7 milhões em alimentos e R$ 1 milhão em refeições prontas; R$ 5 milhões em cestas básicas e itens de primeira necessidade para comunidades carentes; 1 milhão de litros de álcool 70%; 150 mil litros de álcool que serão transformados em álcool em gel; R$ 5 milhões em álcool em gel; e R$ 1 milhão em produtos de limpeza e higiene pessoal.

Parceria

Durante a reunião, foi também anunciado um pacote de medidas a serem desenvolvidas em parceria com a iniciativa privada. Para os locais de grande adensamento, como as favelas, haverá captação e distribuição de 275 mil kits de limpeza para residências, higiene pessoal, cestas básicas, água potável e gás. Também serão captados 10 mil kits de camas e todos os demais insumos para montagem de alojamentos provisórios para isolamento de pessoas com sintomas.

A Secretaria de Desenvolvimento Social fará a montagem de alojamentos provisórios destinados às pessoas em situação de rua. Serão distribuídos kits de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para as equipes que fazem acolhimento a idosos em instituições de longa permanência – em equipamentos do Estado e dos municípios. Além disso, o Bom Prato passará a distribuir as refeições prontas em embalagens descartáveis para consumo em domicílio.

Canal de doações

A frente responsável pela organização do recebimento de doações foi criada pelo Comitê Executivo do Governo Covid-19. A comissão que cuidará dessa finalidade está estrutura pelo Edital de chamamento público nº 01/2019, processo SPDOC nº 301699/2019, prorrogado até 24 de setembro de 2020.

Em paralelo às medidas que vêm sendo adotadas pelo Governo do Estado, a participação da sociedade civil e de representantes do setor privado também será essencial para o suporte necessário aos cidadãos paulistas no combate à COVID-19.

O Fundo Social de São Paulo (FUSSP) concentrará as doações em dinheiro. As informações para transferência são:

• Banco do Brasil

• Agência nº 1897-X

• Conta corrente nº 19.490-5

• CNPJ/MF nº 44.111.698/ 0001-9

ou por meio de boleto bancário

Para mais informações sobre como doar, acesse o hotsite do coronavírus do Portal do Governo do Estado (www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus). Em caso de dúvidas ou mais informações, entre em contato pelo e-mail doacaodebens@sp.gov.br.