Grupo traz caminhão para a porta da Rede TV!, em Osasco, em protesto contra Sikêra Jr.

Grupos que realizam a campanha #DesmonetizaSikera trouxeram um caminhão com telão e alto-falante para a porta da Rede TV!, em Osasco, nesta quinta-feira (26), para protestar contra Sikêra Jr. por declarações homofóbicas do apresentador. No telão, foram exibidas mensagens como “RedeTV! patrocina a LGBTfobia?”.

Sikêra Jr. perdeu dezenas de patrocinadores com o crescimento da campanha #DesmonetizaSikera, que tem questionado marcas se concordam com as declarações homofóbicas do apresentador da emissora de Osasco. Em uma delas, em junho, ele definiu os gays como “raça desgraçada”, relacionou a pedofilia à homossexualidade e virou alvo de ação do Ministério Público Federal (MPF) por homofobia.

Além da porta da Rede TV!, o caminhão da campanha #DesmonetizaSikera tem estacionado em frente a sedes de empresas que mantém patrocínio a conteúdos vinculados ao apresentador. A iniciativa é uma parceria conjunta do Sleeping Giants Brasil, da All Out, movimento global que luta pelos direitos dos LGBTQIA+, do canal Põe na Roda, e da Aliança LGBTI.

