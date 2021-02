Grupos podem alugar salas do Kinoplex Osasco para jogar videogame na telona do cinema a partir de R$ 500

Rede de cinemas com salas no SuperShopping Osasco passou a oferecer uma série de serviços, como a locação de salas para gamers e sessões exclusivas para grupos de famílias e amigos

Pensando em atrair um público que deseja se divertir nos cinemas, mas que tem receio do convívio com pessoas desconhecidas em tempos de pandemia de covid-19, a rede de cinemas Kinoplex, com salas no SuperShopping Osasco, passou a oferecer uma série de serviços, como a locação de suas salas para gamers, que têm a oportunidade de jogar na tela gigante, e sessões exclusivas para grupos de famílias e amigos, sempre mantendo o distanciamento e o limite indicado pelas autoridades de saúde.

publicidade

Com preços a partir de R$ 500 (até 20 pessoas de segunda a sexta, com pipoca e refrigerante), as sessões fechadas funcionam para grupos de até 80 pessoas. Ao fechar a sessão, todos os espectadores ganham um combo de pipoca doce ou salgada e refrigerante. No caso da locação de espaço para gamers, não há exibição de filmes e a sala poderá ser usada por 2h30, incluindo o tempo para montagem e desmontagem dos equipamentos. Para jogar na tela gigante, os jogadores precisam levar o console e os controles.

Uma outra forma de aproveitar as salas dos cinemas para curtir com a família e amigos é a Festa no Cinema, uma opção de evento que o Kinoplex oferece há alguns anos e que ganhou preços promocionais em 2021. A partir de R$ 1.250 (grupos de até 20 pessoas de segunda a sexta), é possível comemorar aniversários de uma maneira diferenciada, divertida e, o mais importante, segura, com direito a pipoca e refrigerante para todos os convidados.

publicidade

Além disso, nas sessões matinais, o organizador pode levar doces, bolo embalado e ornamentações para a festa ficar completa, mas respeitando as regras de consumo de alimentos, exclusivamente, na sala do cinema, onde o distanciamento seguro é garantido. Assim, como as outras opções de diversão, a Festa no Cinema pode ser realizada em qualquer cinema da rede.

Muito procuradas também para eventos corporativos, as salas do Kinoplex, como no SuperShopping Osasco, também estão com preços promocionais para grupos de até 80 pessoas. A partir de R$ 1.000 (até 20 pessoas), as empresas poderão usar esse espaço diferenciado para eventos dos mais diversos tipos, como palestras, conferências, treinamentos e convenções com força de vendas ou quadro funcional. Também é uma alternativa para festas e reuniões com clientes.

publicidade

A contratação para grupos maiores, de até 80 pessoas, será realizada de acordo com o tamanho da sala, prevendo alternar entre duas cadeiras vazias e uma ocupada. Ou seja, a sala deve ter três vezes o número de pessoas. Mais informações: www.kinoplex.com.br.

Procedimentos de segurança

Os cinemas do Kinoplex seguem as regras e procedimentos de segurança para preservar a saúde e bem-estar dos espectadores e funcionários. Entre as medidas adotadas, estão: a redução da capacidade em 60%; sistema de ar-condicionado com renovação e purificação de ar contínua; uso obrigatório de máscaras em todos os ambientes do cinema, exceto na hora em que o espectador for comer seu lanche em seu lugar marcado; sistema de vendas inteligente, que bloqueia, automaticamente, os assentos necessários ao distanciamento seguro a cada venda; higienização das salas e superfícies de contato a cada sessão, entre outros procedimentos.