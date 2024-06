Guarda Civil de Cotia tem primeira mulher como subcomandante da corporação

A Secretaria de Segurança Pública de Cotia realizou, na manhã desta segunda-feira (17), a entrega de patentes à nova gestão da Guarda Civil Municipal. Em um marco histórico, pela primeira vez na corporação cotiana, uma mulher assumiu o posto de subcomandante.

A guarda Isabel Casaçola Mendes, com 26 anos de experiência, recebeu a patente de subcomandante durante a solenidade, que contou com a presença do secretário de Segurança, coronel Odair Marcelo Camargo, da vice-prefeita Ângela Maluf e do secretário adjunto, coronel Vagner Joaquim da Silva.

“Essa gestão foi escolhida a dedo, com muito planejamento e com base na competência. Pela primeira vez, temos uma Guarda Civil Feminina no alto comando. Uma guarda experiente, capacitada e que, ao lado dos demais, nos ajudará a institucionalizarmos ações de interesse da população, visando a melhoria na segurança”, destacou o coronel Odair.

Isabel Casaçola Mendes assumiu a subcomandância com a missão de reconstruir a instituição. “Venho com a missão muito séria de reconstruir a instituição e lutar pelos valores éticos e morais, resgatar o princípio da dignidade humana. Com o apoio desta nova gestão, vamos trabalhar para reconstruir tudo isso”, afirmou.

Também receberam suas patentes o comandante Gilberto Asche, o coordenador operacional Capistrano, além dos inspetores que assumiram os comandos de área na cidade.