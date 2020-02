Guarda Municipal de Osasco ganha 130 novas pistolas da Taurus

A Guarda Municipal de Osasco recebeu 130 novas pistolas da Prefeitura nesta terça-feira (18). O novo armamento deve reforçar o trabalho dos GCMs em grandes operações na região.

As armas do modelo TH 380, da Taurus, contam com a capacidade para 18 tiros e foram entregues por meio da Secretaria de Segurança e Controle Urbano (Secontru).

O prefeito Rogério Lins acompanhou os testes realizados por guardas municipais com os novos equipamentos no 2º Batalhão de Polícia do Exército, que fica no Jardim Aliança. “Além da contratação dos 97 novos agentes da GCM que fizemos em janeiro, estamos trabalhando para ampliar o número de viaturas e agora entregamos novas e modernas armas”, disse.

A administração municipal aumentou o orçamento em segurança de 44% para 77%, o maior na história de Osasco. Além disso, a Prefeitura implantou o COI (Centro de Operações Integradas), com mais de 300 câmeras inteligentes espalhadas em diferentes pontos da cidade, adquiriu novas e potentes viaturas e criou a ROMU (Ronda Ostensiva Municipal), que foi treinada pela ROTA (Ronda Ostensivas Tobias de Aguiar).

O secretário de Segurança e Controle Urbano, coronel Virgolino, e o presidente do Legislativo, Ribamar Silva acompanharam Lins durante o teste dos novos armamentos.