Guarda Municipal recupera objetos roubados de igreja em Carapicuíba

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Carapicuíba recuperou, na manhã desta quarta-feira (9), os instrumentos musicais que foram roubados da Igreja Congregação Cristã do Brasil, na Vila Municipal.

O roubo ocorreu na noite do último sábado, 5. De acordo com a Guarda, os criminosos entraram no local, renderam os caseiros, pegaram os instrumentos, toda arrecadação do fim de semana, dois violinos, um sax tenor, pertences pessoais e o carro de um fiel.

Os guardas do caso realizaram a investigação e conseguiram recuperar os materiais nesta quarta-feira, 9, na rua Ageu, Cohab. Estavam escondidos em terreno baldio.

A polícia segue em busca dos suspeitos do crime.