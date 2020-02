“Guerra” de fofoqueiros: colunistas são afastados de emissora de Osasco após briga com ameaças de morte

Felipeh Campos e Guilherme Beraldo, colunistas do programa “A Tarde É Sua”, da RedeTV!, emissora sediada em Osasco, foram afastados após envolver ameaças de morte em uma discussão, na sexta-feira (7).

A confusão teria começado quando áudios de uma reunião interna da RedeTV! sobre atrasos de salários terem sido vazados internamente na emissora.

Nos áudios, Campos teria ameaçado Beraldo de morte. “Dentro de sete dias ele enviaria uma coroa de flores para a casa dele”, de acordo com informações divulgadas no UOL.

Publicidade

O anúncio sobre o afastamento dos colunistas foi feito nas redes sociais por Elias Abrão, diretor do programa e irmão da apresentadora Sônia Abrão. “Devido aos últimos acontecimentos, resolvi afastar do ‘A Tarde é Sua’ os colunistas Felipeh Campos e Guilherme Beraldo até que as coisas sejam esclarecidas”.

Beraldo teria ameaçado o colega de profissão após Campos ter sido acusado de vazar os áudios sobre a reunião.