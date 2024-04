Guilherme & Benuto e Felipe Araújo se apresentam na Festa do Trabalhador de Jandira

A Festa do Trabalhador de Jandira deste 1º de maio terá como atrações as apresentações da dupla sertaneja Guilherme & Benuto e do cantor Felipe Araújo. Com entrada gratuita, a comemoração começa às 13h, na Praça de Eventos da cidade.

publicidade

No repertório, a dupla Guilherme & Benuto conta com sucessos como “Manda um Oi”, “Haja Colírio” e “Desandei”. Já Felipe Araújo canta os hits “Atrasadinha”, “Amor da Sua Cama” e “A Mala é Falsa”.

SERVIÇO

publicidade

Festa do Trabalhador de Jandira

Quando: 1º de maio, às 13h

Onde: Praça de Eventos, na Rua Rubens Lopes da Silva, 106, Centro

publicidade

Entrada gratuita