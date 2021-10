Habib’s e Ragazzo lançam kit Hello Kitty & Amigos para marcar o Dia das Crianças

Com unidades em Osasco, Barueri, Carapicuíba e região, os restaurantes Habib’s e Ragazzo, oferecem a partir de sexta-feira (8) novos brindes do kit infantil, em comemoração ao Dia das Crianças. A novidade resulta de parceria entre o Grupo Habib’s e a Sanrio, empresa responsável pela criação dos icônicos personagens de Hello Kitty & Amigos.

Na compra do Kit Infantil, comercializado a partir de R$23,90 na rede Habib’s ou Ragazzo, os consumidores poderão optar por uma das quatro opções de kit snack estampados com Hello Kitty, Keroppi, Chococat e Badtz-Maru, ou podem escolher levar para casa um Food Truck ou Maleta inspirados na personagem Hello Kitty.

As surpresas também podem ser adquiridas separadamente, por R$ 16,90 a unidade.

“Comemorar esta data tão importante é muito especial para a Sanrio. Estamos muito felizes em realizar essa parceria com o Grupo Habib’s no Dia das Crianças. Esperamos que todos se divirtam com os brindes e tenham uma experiência fantástica com a Hello Kitty & Amigos “, comenta Monica Joseph, gerente comercial e de marketing da Sanrio.

Na região, em Osasco há unidades do Habib’s nos shoppings centers e na Avenida dos Autonomistas, 1.400; em Barueri, nas Alamedas Rio Negro e Araguaia; em Carapicuíba, na Avenida Inocêncio Seráfico, 2.129, entre outras.

Confira abaixo a composição dos kits infantis:

Habib’s

2 Bib’sfihas (clássicas e especiais), 1 Danoninho 70 g, 1 Fritas Kids, 1 Suco de Laranja 300 ml e 1 Surpresa.

A partir de R$ 23,90

Ragazzo

1 Massa Kids, 1 Suco de Laranja 300 ml, 1 Danoninho 70 g e 1 Surpresa ou 2 Coxinhas, 1 Fritas Kids, 1 Suco de Laranja 300 ml, 1 Danoninho 70 g e 1 Surpresa.

A partir de R$ 23,90

*Tabela de preços variável de acordo com a região.