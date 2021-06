HBO Max chega nesta terça (29) e agita mercado de streamings

Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video, e cia. ganham mais um concorrente de peso a partir desta terça-feira, 29 de junho: HBO Max. A plataforma de streaming por assinatura da WarnerMedia chega com preços mensais de R$ 28 (Multitelas, com 3 acessos simultâneos, em todos os dispositivos compatíveis) ou R$ 19,97 (Mobile). Assinaturas pré-pagas por 3 ou 12 meses também estarão disponíveis com descontos de até 30%.

A HBO Max oferece conteúdo para toda a família, incluindo filmes, séries, documentários, reality shows, conteúdo infantil e esportes ao vivo.

Um dos destaques da plataforma serão os filmes da Warner Bros., sem custo adicional, apenas 35 dias após seu lançamento nos cinemas da América Latina, com destaques como “Em Um Bairro de Nova York”, “Space Jam: Um Novo Legado”, estrelado por LeBron James, o novo “Mortal Kombat”, o premiado “Judas e o Messias Negro” e “Godzilla Vs. Kong”.

A HBO Max também será o lar de franquias como “Harry Potter”, “O Senhor dos Anéis” e “Matrix”, além de clássicos como “O Mágico de Oz”, “Casablanca” e “Cantando na Chuva”.

A plataforma de streaming também trará o universo DC aos fãs de títulos como “Mulher Maravilha”, “Coringa” e “Liga da Justiça”. Séries icônicas como “Friends”, “The Big Bang Theory”, “Game Of Thrones”, “Sex And The City” e “Os Sopranos” também são destaques da HBO Max.

Max Originals

Haverá conteúdo exclusivo produzido especialmente para a plataforma sob a marca Max Originals, com títulos como a comédia dramática estrelada por Kaley Cuoco “The Flight Attendant”, a ficção científica produzida por Ridley Scott “Raised By Wolves”, “Friends: The Reunion” e uma refilmagem de “Gossip Girl”.

HBO Max terá títulos locais e inéditos, como “Por Divas”, uma competição pela coroa do pop apresentada por Pabllo Vittar e Luísa Sonza e “Jornada Astral”, um programa de astrologia apresentado por Giovanna Ewbank.

Para as crianças e fãs de animações, a plataforma trará títulos de marcas icônicas, como Looney Tunes, Hanna-Barbera e Cartoon Network, incluindo “Hora da Aventura”, “Os Jovens Titãs em Ação”, “Ben 10” e “As Meninas Superpoderosas”.