Henrique Fogaça e Badauí, do CPM 22, inauguram gastropub Cão Veio em Alphaville

O Cão Veio, gastropub de Fernando Badauí e Henrique Fogaça, foi inaugurado em Alphaville, Santana de Parnaíba, na noite desta segunda-feira (20).

Com misto de bar e restaurante, a rede proporciona aos clientes um ambiente intimista, aconchegante, com pouca luz e forte influência londrina. Além disso, a decoração faz menções aos cachorros de forma divertida, característica que dá nome à marca.

Para combinar com a decoração, que também tem traços inspirados no rock, o Cão Veio costuma levar ao público apresentações musicais. “Em nossas casas sempre rola um bom Rock’n Roll , em alguns dias da semana com bandas ao vivo”, diz a rede.

Já o cardápio é assinado pelo chef Henrique Fogaça e conta com variedade de aperitivos, hambúrguer, além de cervejas artesanais, nacionais e importadas.

Além da unidade inaugurada em Alphaville, a rede está prestes a abrir um gastropub na Vila Madalena, capital paulista, e tem ainda outras unidades na Vila Mariana; Tatuapé; Curitiba, no Paraná; e em Goiânia, Goiás.

O Cão Veio Alphaville está localizado na Alameda Aldebarã, 14, Centro de Apoio 2, em Santana de Parnaíba.