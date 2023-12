Hoje tem live de Gusttavo Lima no YouTube

A noite desta sexta-feira (1º) será animada e recheada de música sertaneja no canal do YouTube do cantor Gusttavo Lima, que realizará uma live, a partir das 20h.

publicidade

Ele foi um dos destaques no período das transmissões ao vivo no Brasil, durante a pandemia de coovid-19, e promete matar a saudade dos fãs hoje.

Após mais de dois anos de sua última live, o artista pretende entregar uma apresentação calorosa ao público direto de sua mansão, em Goiânia.

publicidade

“Preparem-se para mais uma live do Embaixador. A transmissão será feita diretamente do meu ‘Paraíso Particular’, como nas lives que marcaram época. Ansiosos para matar a saudade?”, escreveu, nas redes sociais.

Estão confirmadas ainda participações especiais de artistas como João Gomes, Tarcísio do Acordeon, Vitor Fernandes, Bruno e Denner e Thiago Brava.