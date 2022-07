Homem abusa de menino dentro de banheiro de terminal em Cotia e foge

Um homem fugiu após abusar sexualmente de um menino de 14 anos, dentro do banheiro do Terminal Metropolitano de Cotia, na Vila Monte Serrat. O caso aconteceu neste domingo (17).

Segundo informações preliminares, o menino foi ao banheiro enquanto o pai o esperava do lado de fora. Um homem que estava dentro do banheiro teria prendido o garoto no reservado e teria abusado dele.

Ao perceber a demora do filho, o pai entrou no toalete para ver o que havia acontecido. Imediatamente, partiu para cima do agressor, que conseguiu fugir após breve luta corporal.

O garoto foi levado ao Hospital Regional de Cotia, onde a Polícia Militar foi acionada. A vítima e o pai foram encaminhados também ao DP de Cotia, onde o caso foi registrado como estupro.

Ao Visão Oeste, a EMTU afirmou nesta terça-feira (19), em nota, que a supervisão do Terminal Metropolitano de Cotia “não recebeu qualquer registro ou relato sobre o caso” até o momento, mas que “está à disposição para auxiliar as autoridades policiais na apuração da ocorrência”.

“A EMTU, como empresa responsável pelo gerenciamento do transporte intermunicipal em cinco regiões metropolitanas do Estado, repudia qualquer tipo de violência, fazendo e apoiando campanhas constantes contra o assédio sexual no transporte público”, declarou ainda a companhia.

A polícia agora trabalha para identificar e prender o autor do crime. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) disse que a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) da cidade, “onde as circunstâncias do caso são investigadas”.