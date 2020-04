Homem com síndrome de down morre em Cotia aos 43 anos de covid-19

Um homem de 43 anos com síndrome de down morreu neste domingo (26) no Hospital Regional de Cotia, onde estava internado devido a contágio pelo novo coronavírus (covid-19). Ele era morador de Taboão da Serra, segundo o portal O Taboanense.

Até este domingo (26), segundo a Prefeitura, Cotia registrava 895 notificações de casos suspeitos de infecção pelo novo Coronavírus, sendo 168 de moradores de outros municípios, com 139 casos confirmados, 413 descartados e 175 em investigação, aguardando resultado de exame.

Há no município 117 pacientes internados, com confirmação de covid-19 ou aguardando exame, 104 pacientes tiveram alta hospitalar, 6 óbitos suspeitos em investigação, 12 óbitos confirmados por coronavírus.