Homem compra casa com R$ 318 mil que recebeu da Globo por engano e caso vai parar na Justiça

A TV Globo transferiu, por engano, a quantia de R$ 318 mil para a conta bancária de um homem, via Pix. Ao perceber que havia recebido a bolada, ele rapidamente decidiu ficar com o valor e comprou um imóvel.

A situação inusitada aconteceu em 27 de dezembro, segundo informações do site “Notícias da TV”. O valor referia-se a um acordo trabalhista firmado entre a Globo e outra pessoa, mas um erro do setor responsável fez com que a quantia fosse transferida para uma pessoa que não tinha nada a ver com a história.

O homem que recebeu o dinheiro pensou que tivesse recebido alguma bonificação e deu entrada em uma casa própria, logo após a virada de ano. Dias depois, a Globo conseguiu entrar em contato com ele para solicitar a devolução da quantia, mas o homem alegou que não tinha como devolver porque já havia investido.

Foi então que a emissora decidiu acionar a Justiça para tentar receber a quantia. Ainda de acordo com o “Notícias da TV”, o processo está parado. A emissora não se pronunciou sobre o caso.