Homem dá 15 facadas na esposa na frente da filha de 3 anos em Carapicuíba

Um homem de 26 anos deu 15 facadas na esposa após uma discussão e tentou tirar a própria vida, em Carapicuíba. O crime aconteceu na frente da filha de 3 anos do casal.

Michelly Santana sobreviveu ao ataque do marido, Leonas Souza, 26 anos. Segundo relato de vizinhos, Leonas estava preocupado por estar desempregado. O casal enfrentava dificuldades financeiras e chegou a receber ajuda de parentes que moram na Bahia.

No último sábado (4), os familiares depositaram R$ 400 na conta de uma amiga de Michelly, que presenciou o crime. “Eu vi a Michelly caída no chão e o esposo dela esfaqueando ela. Aí eu bati no portão e o esposo saiu com ela para fora. Nessa hora, a vizinha pegou a bebê e eu pedi pra ela sentar”, contou a amiga da vítima à reportagem exibida na Record TV.

Michelly foi socorrida por um vizinho, permanece internada e seu quadro de saúde é estável. Leonas, se feriu durante a tentativa de tirar a própria vida, também está internado no hospital e será preso após receber alta. A filha do casal está sob os cuidados de uma vizinha.