Homem de 25 anos é a 2ª vítima fatal do sarampo em Osasco

Um homem de 25 anos, sem registro de vacinação, é a segunda vítima fatal do sarampo em Osasco este ano, segundo a Secretaria de Estado da Saúde informou nesta quarta-feira (2).

A outra morte em decorrência da doença no município foi de uma menina de quatro meses, em agosto.

O número de mortes por sarampo chegou a nove este ano no estado, que soma mais de 5,4 mil casos confirmados da doença. Não se morria de sarampo em São Paulo desde 1997.

Com mais de 120 casos confirmados este ano, Osasco está entre os municípios com mais casos de sarampo em São Paulo. A Capital lidera, com 57% dos casos.

As outras vítimas fatais do sarampo no estado divulgadas nesta terça pela Secretaria de Estado da Saúde são: um bebê do sexo feminino, com 11 meses e não vacinada, em São Paulo; Uma mulher de 46 anos, com condições de risco, em Itanhaém; e Uma mulher de 59 anos, sem histórico vacinal, em Francisco Morato.

Vacinação

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Osasco realizará, de 7 a 25 de outubro, campanha de vacinação contra o sarampo focada em crianças com idade entre 6 meses e 4 anos, 11 meses e 29 dias.

O atendimento ocorrerá em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, de segunda a sexta-feira, de acordo com seus horários de funcionamento.

O Dia “D” para esse público está marcado para o terceiro sábado do mês, 19 de outubro, das 8h às 17h, em todas as UBSs.

A campanha tem por objetivo imunizar esse grupo considerado mais vulnerável à doença, que é extremamente contagiosa e pode ser fatal, principalmente em bebês.

A vacina tríplice-viral, conhecida como SCR (Sarampo, Caxumba e Rubéola), continua disponível nos postos de saúde para vacinação.

Mais informações na Secretaria de Saúde de Osasco: 3699-8900.

